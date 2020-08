Wasteland 3 – Launch-Trailer zum heutigen Release

Publisher Deep Silver und Entwickler inXile Entertainment zeigten während der gestrigen gamescom-Live-Show den Launch-Trailer von „Wasteland 3“. Das post-apokalyptische, squad-basierte RPG erscheint heute für PC, PlayStation 4 und Xbox One sowie im Xbox Game Pass.

„Ich bin stolz auf das Wasteland 3-Team und die wundervolle Persönlichkeit, die dem Spiel einverleibt wurde. Wir sind darauf gespannt, die Reaktionen der Spieler zu sehen,“ sagt Brian Fargo, Studio Head of inXile Entertainment.

„Wasteland 3“ lässt euch abermals in die Rolle der Desert Rangers schlüpfen. Diese Gesetzeshüter kämpfen in einer post-nuklearen Welt darum, die Zivilisation aus der Asche der verbrannten Welt auferstehen zu lassen. Das Spiel verlässt dabei die staubige Hitze des amerikanischen Südwestens und tauscht diese gegen die nicht minder tödliche Kälte Colorados. Wichtig ist, dass das Spiel eine eigenständige Story bietet. Das bedeutet, dass ihr ohne Vorwissen in die neue Welt eintauchen könnt.

Wasteland 3 - Launch Trailer [DE]

