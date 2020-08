Dirt 5 – Neuer Trailer zeigt den Arena-Spielmodus „Playgrounds“

Mit dem Arena-Spielmodus bietet das Entwicklerteam von Codemasters die Möglichkeit eigene Arena-Kurse in „Dirt 5“ zu erschaffen und mit der Community zu teilen. Mit Hilfe einer umfangreichen Auswahl unterschiedlicher Objekte, wie z.B. Prellböcke, Katapulte und Rampen bis zu Loops, Tunnel und Feuerreifen, erhalten Spieler Werkzeuge, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

“Playgrounds ist etwas, was wir schon seit sehr langer Zeit teilen wollten. Für das DIRT-Franchise ist es einzigartig, bietet endlose Möglichkeiten und wir können es kaum abwarten, dass unsere Spieler endlich kreative werden können,“ sagt Robert Karp, DIRT 5 Development Director bei Codemasters. „Wir haben noch immer mehr bekanntzugeben, also haltet Eure Augen nach weiteren aufregenden DIRT 5-Nachrichten auf und achtet vor allem auf den Teaser am Ende des Playground-Trailers.“

Bei der Erstellung eigener Kurse stehen drei Spielmodi zur Auswahl:

Gate Crasher – Ein Hochgeschwindigkeitsrennen mit Checkpoints durch strategisch positionierte Tore. Das mag noch recht einfach klingen, doch nach dem zusätzlichen Platzieren von Loops und anderen Hindernissen, wird die Herausforderung umso größer sein.

Gymkhana – Spieler erschaffen eine High-Skill & Fast Thrill-Arena mit Drifts, Donuts und Objekten für Tricks, die für die perfekte Herausforderung präzise platziert wurden. Erfolgreiche Fahrer werden für Top-Geschwindigkeiten und ihren ganz eigenen Stil belohnt werden.

Smash Attack – Ein Versteckspiel auf vier Rädern. Die Spieler platzieren zerstörbare Objekte und definieren einen Ziel-Score. Weitere Spieler müssen die Objekte so schnell wie möglich finden und einsammeln.

„Dirt 5“ erscheint am 9. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Google Stadia-Version folgt 2021. Hinzu wird es eine Version für PlayStation 5 und Xbox Series X geben. Dazu hat Codemasters bekannt gegeben, dass die Käufer der PS4- und Xbox One-Version ihr Spiel kostenlos auf die neuen Konsolen upgraden können, wenn diese erscheint.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Zusätzliche Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

DIRT 5 | Official Playgrounds Trailer | Arena Creator Mode! | Xbox Series X, PS5 [GER]

Quelle: Pressemitteilung