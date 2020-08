Rogue Factor und Publisher Focus Home Interactive veröffentlichen in wenigen Tagen das Spiel „Necromunda: Underhive Wars“ für PC, Xbox One und PS4. Mit einem neuen Trailer stellen euch die Unternehmen die Gangs vor, die den Underhive ihr Zuhause nennen. Zu diesen Gangs gehören die „Orlocks“, „Escher“ und „Goliaths“.

„Necromunda: Underhive Wars“ ist eine Adaption des gleichnamigen „Warhammer 40,000“ Tabletop Games aus dem Hause Games Workshop. Necromunda selbst ist eine sogenannte Hive World, die von giftigen Asche bedeckt ist. Die Bevölkerung ist gezwungen in riesigen Hive Cities zu leben, die seit tausenden von Jahren stetig weiter gebaut werden und nur dem Zweck dienen, dem Imperium zu dienen. Während die Reichen oben an der Spitze im Hive Primus leben, herrscht Armut und Gewalt in den darunterliegenden Schichten, dem Underhive.

„Necromunda: Underhive Wars“ erscheint am 08. September 2020.