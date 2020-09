Ghost Recon Breakpoint – Das Update 3.0.0 kommt nächste Woche

Im Rahmen des Ubisoft Forward-Events wurde die Veröffentlichung von Update 3.0.0 (Episode 3) für Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint“ festgelegt. Der Release erfolgt für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia, und zwar am 15. September 2020. Inhaltlich beinhaltet es die neue Operation: Red Patriot. Zudem können Spieler eine neue Klasse, den Pfadfinder, sowie eine neue PvP-Karte entdecken. Später in der Episode wird es auch noch ein neues Live-Event zu entdecken geben.

Ghost Recon Breakpoint – Operation: Red Patriot

Die neue Operation beginnt, als Trey Stone Raven’s Rocks eine russische Separatistengruppe und ihre Agenten, die Bodarks, bittet, Angriffe auf US-Boden zu planen. Nomad bekommt eine simple Mission zugeteilt: Schalte die Bodarks und jeden, der in Stones Plan verwickelt ist, aus. Die Operation bietet einen verzweigten Handlungsstrang und optionale Missionsziele für eine Vielzahl von Herangehensweisen.

Alle Spieler bekommen Zugang zu zwei kostenlosen Missionen und können sich die ganze Operation im Nachhinein kaufen. Besitzer des Year 1 Pass bekommen die vollen 10 Missionen der Operation kostenlos. Sobald die Missionen abgeschlossen sind, können die Spieler 26 Belohnungen freischalten.

Pfadfinder Klasse

Eine neue Klasse, mit einer einwöchigen Exklusivität für die Besitzer des Year 1 Pass, erscheint auch am 15. September: Die Pfadfinder Klasse lässt Spieler eine abtrünnige Azrael Drone durch ihre Spezialfähigkeit, Armaros Interface, kontrollieren. Dessen Spezialausrüstung, das Uplink-Protokoll, füllt die Spezialfertigkeiten-Anzeige des Pfadfinders wieder auf und kann nur in gut versteckten taktischen Depots, zusammen mit anderem hochwertigem Loot gefunden werden.

Die passiven Fähigkeiten beinhalten die Identifikation von taktischen Depots, was es dem Spieler erlaubt Kisten hervorzuheben; Späherblick, was den Spielern ein High-Tech-Wärmeblickgerät gibt und Wilder Metabolismus, womit Rationen länger und auch besser halten.

PvP Updates

PvP Updates bringen eine neue Karte, drei neue Missionen und Anpassungen für die Pfadfinderklasse. Die neuen PvP Meilensteine sind mit der Pfadfinderklasse verbunden und bietet zwei exklusive Belohnungen für erzielte Erfolge.

Außerdem bringt das Update 3.0.0 65 neue Items in Marias Shop, inklusive Waffen, Bundles, Fahrzeuge und mehr. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Ghost Recon Breakpoint: Red Patriot Trailer - Die Rückkehr der Bodarks | Ubisoft [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung