Little Nightmares II – Day One- und Collector’s Edition und mehr

Nächstes Jahr wird Bandai Namco Entertainment „Little Nightmares II“ für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt bringen. Der Release erfolgt unter anderem als Day One- und Collector’s Edition, die den Namen „TV Edition“ trägt.

Die Day One-Edition den exklusiven DLC „Dachboden der Wichte“, sowie eine Auswahl an Liedern aus dem Soundtrack, welcher von Tobias Lilja komponiert wurde, der auch schon die Musik zu „Little Nightmares“ beisteuerte.

Die TV Edition beinhaltet neben der Mokujin Maske und dem DLC, auch den komplette Soundtrack, ein exklusives Diorama von Mono und Six, ein Artbook, ein Steelbook sowie Sticker. Diese Edition ist ab heute in Europa vorbestellbar.

„Little Nightmares II“ ist ab sofort vorbestellbar. Alle Spieler, die die Standard Edition im BNEE E-Commerce Store (siehe hier), dem hauseigenen Store von Bandai Namco Entertainment Europe, vorbestellen, erhalten Mono-Schlüsselanhänger und alle Vorbesteller der TV-Edition eine 3D-Karte. Zusätzlich ist ab sofort die exklusive und streng limitierte “Monster Six”-Figur in dem Store erhältlich und zwar hier: KLICK!

Am 11. Februar 2021 erscheint „Little Nightmares 2“ für PC, Xbox One, Nintendo Switch und PlayStation 4. Die zukünftigen Besitzer der Xbox Series X und PS5 gehen allerdings nicht leer aus. Die Next-Gen-Fassung von „Little Nightmares 2“ soll im Verlauf von 2021 folgen. Käufer der Xbox One- bzw. PS4-Version dürfen sich auf ein kostenloses Next-Gen-Upgrade freuen.

Quelle: Pressemitteilung