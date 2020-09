Puyo Puyo Tetris 2 – Trailer zeigt den Abenteuer-modus

Im kommenden „Puyo Puyo Tetris 2“ werden Ringo, Tee und weitere neue sowie alte Bekannte von „Puyo Puyo Tetris“ erneut für ein Abenteuer zusammenkommen. Die Welten von Puyo Puyo und Tetris haben sich dank eines mysteriösen Wesens, das als „Dimensional Parasite“ bekannt ist, verbunden.

Die Gefahr lauert im Dunkeln: Ringo, Tee und ihre Freunde müssen die Welt durchqueren, Puyos ploppen lassen und Tetriminos auflösen, um ihre Kameraden vor der dunklen Korruption zu retten. Schnell lernen sie, dass mehr hinter dieser Aufgabe steckt als zuerst angenommen, nachdem sie dem „Dimensional Parasite“ erstmalig begegnen. Auf ihrer Reise müssen sie neue Mysterien enthüllen und zahlreiche Hinweise entdecken.

Neben bekannten Charakteren und einer neuen Story-Line, enthält der Story-Modus die neue Overworld-Karte, neue Spezial-Missionsbedingungen, ein Progression-System während der Talent-Kämpfe, die allesamt der Kampagne noch mehr Spieltiefe verleihen. Hier ein Überblick der Features:

Puyo Puyo Tetris 2 – Abenteuer-Modus: Features

Overworld: Navigiere von Stufe zu Stufe auf verzweigten Wegen und optionalen Levels auf einer neuen Overworld-Karte. Stufen können erneut gespielt werden, um einen höheren Score und bessere Belohnungen zu erhalten. In einem separaten Shortcut-Menü lassen sich die Stufen auswählen, der Fortschritt betrachten und weitere Features auswählen.

Talent-Kämpfe: Im Abenteuer-Modus verfügbar, können Spieler für die Talent-Kämpfe ihren persönlich bevorzugten Spiel-Stil verwenden, um Erfahrung zu sammeln und Charakter-Statistiken aufzuleveln. Basierend auf deiner Team-Stärke können Spieler den Schwierigkeitsgrad und die Herausforderung anpassen. Die gewonnen Fähigkeiten und der Einfallsreichtum kann wiederum in den Talent-Kämpfen angewendet werden – ein neuer separater Modus in „Puyo Puyo Tetris 2“.

Freischaltbar: Für den Talent-Kämpfe-Modus können Gegenstand-Karten freigeschalten werden, die Zugriff auf Spezial-Fähigkeiten gewähren – der Schlüssel zum Sieg in den Talent-Kämpfen. Neue spielbare Charaktere, Hintergründe, Bonusstufen und vieles mehr können freigeschalten werden, während Spieler Fortschritte im Abenteuer-Modus erzielen, in dem sie ebenfalls Credits sammeln können, die im Ingame-Store für weitere Dinge ausgegeben werden können.

„Puyo Puyo Tetris 2“ befindet sich derzeit für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 und PlayStation 5 in der Entwicklung. Während für die PC- und PS5-Fassung noch kein genauer Release-Termin feststeht, erfolgt die Veröffentlichung für die restlichen Plattformen am 8. Dezember 2020.

PPT2 Adventure Trailer MULTI USK

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung