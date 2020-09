Solasta: Crown of the Magister – Die Early-Access-Phase startet im Oktober

Das taktische RPG „Solasta: Crown of the Magister“ des Entwicklers Tactical Adventures wird im Oktober in die Early-Access-Phase übergehen. Der Start erfolgt am 20 Oktober über Valves Distributionsplattform Steam. Ein neuer Trailer wurde ebenfalls veröffentlicht.

„Solasta: Crown of the Magister“ basiert auf den „Dungeons & Dragons SRD 5.1“-Regelwerk und soll den Spielern die Möglichkeit bieten, das Abenteuer durch eigene Entscheidungen dynamisch zu verändern. Zu Beginn des Abenteuers gilt es ein vierköpfiges Team zusammenzustellen. Völker, Klassen, Hintergrundgeschichte und Fähigkeiten werden ausgewählt. Attribute und Statuswerte werden hingegen wie im Tabletop-Vorbild gewürfelt.

Zum Start des Early-Access wird „Solasta: Crown of the Magister“ rund 10 Stunden Spielzeit bieten. Die Charakter-Erstellung ist in der frühen Version laut Tactical Adventures im vollen Umfang enthalten. Außerdem sind unter anderem deutsche Text mit an Bord. Gespielt werden kann jedoch erst einmal nur der erste Akt des Spiels. Einen kleinen Einblick in den zweiten Akt des Spiels kann man ebenfalls erhaschen.