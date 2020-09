Ghostrunner erscheint Ende Oktober, neuer Trailer veröffentlicht

Das First-Person-Parkour-Actionspiel im Cyberpunk-Stil namens „Ghostrunner“ erhielt am heutigen Tage einen Release-Termin. Entwickelt wird das Spiel von One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks. Wie die Unternehmen bekannt gaben, erscheint das Spiel am 27. Oktober 2020. Die Veröffentlichung erfolgt für die Xbox One, PlayStation 4 und PC. Die PC-Spieler können „Ghostrunner“ via Steam, Epic Games Store und GOG erwerben.

Die Publisher All In! Games und 505 Games belohnen alle, die das Spiel vorbestellen. So erhalten die frühen Käufer einen exklusiven Zugang zu zwei Katanas. Eines davon wurde speziell für die jeweilige Plattform auf der das Spiel erworben wird entworfen. PlayStation Plus-Abonnenten und alle PC-Spieler können sich zudem einen Rabatt von 20% sichern. Die Xbox One-Spieler erhalten einen Rabatt in Höhe von 10%.

Mit der Bekanntgabe des Release-Termines veröffentlichten die Entwickler auch einen neuen Trailer, der euch das rasante Gameplay von „Ghostrunner“ zeigt. Das Spiel wird zum Preis von €29,99 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Wer das Spiel vor dem Kauf testen möchte, der sollte am 29.September 2020 einen Blick auf Valves Distributionsplattform Steam werfen. An diesem Tage wird nämlich eine neue Demo ins Rennen geschickt.

Ghostrunner | Official PAX 2020 Trailer | PS4, Xbox One, PC

Quelle: Pressemitteilung