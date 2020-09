Life is Strange 2 – Erste Episode jetzt kostenlos erhältlich

Im September 2018 starteten Square Enix und DONTNOD Entertainment den episodischen Release von „Life is Strange 2“. Die damals erschienen erste Episode ist ab sofort kostenlos auf Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam) erhältlich. Damit kann jeder einen Blick in das Story-getriebenes Abenteuer werfen.

Die erste Episode bietet rund drei Stunden Spielzeit und setzt nach einem tragischen Vorfall ein, der die Brüder Sean und Daniel Diaz dazu zwingt, von zu Hause wegzulaufen. Aus Angst vor der Polizei beschließen die Jungs, nach Mexiko zu flüchten – auf dem Weg dorthin müssen sie auch lernen, mit Daniels mysteriöser Telekinese-Fähigkeit umzugehen.

Auf einmal ist der sechzehnjährige Sean ganz allein dafür verantwortlich, für seinen Bruder Daniel zu sorgen und ihm beizubringen, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Die Entscheidungen, die der Spieler als Sean trifft, beeinflussen das Schicksal aller um ihn herum. Das gilt auch für Seans Bruder.

Die offizielle Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen rund um „Life is Strange 2“ findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Life is Strange 2 - Episode 1 NOW FREE! [PEGI]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung