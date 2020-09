Observer: System Redux – Neues Gameplay-Video erschienen

Das Entwicklerstudio Bloober Team präsentierte im Zuge der Tokyo Game Show 2020 Gameplay-Material einer neuen Mission („Verirrtes Signal“), die in „Observer: System Redux“ spielbar sein wird.

„Cyberpunk ist eine Philosophie des Wandels. Das Streben nach Änderung zur Vollendung der gebrechlichen menschlichen Form. Aber gibt es eine Grenze für den technologischen Fortschritt?”, fragt Piotr Babieno, Geschäftsführer von Bloober Team.

„Die Ära des Cyberpunks in unserem Spiel ist eine düstere Kombination aus unglaublichem technischen Fortschritt und dem gleichzeitig damit verbundenen Untergang der Menschheit. Schaut euch an, wie Observer: System Redux diese Themen in unserer neuen Gameplay-Enthüllung behandelt.”

Der Cyberpunk-Thriller ist eine Remaster-Version des 2017 erschienen „Observer“. Das Spiel wird zum Launch der neuen Konsolen, am 10. November 2020 für Xbox Series X und am 19. November 2020 für PlayStation 5 erscheinen.

Weiteres Video-Material und Informationen über die neue Version des Spiels findet ihr hier bei uns: KLICK! Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Observer System Redux - New Quest Gameplay

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung