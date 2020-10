The Medium – Der Release-Termin für PC und Xbox Series X|S steht fest, neuer Trailer

Bloober Team gibt heute bekannt, dass ihr Psycho-Horror-Spiel namens „The Medium“ im Dezember für den PC und Xbox Series X|S. erscheinen wird. Für den PC erscheint das Spiel über die Distributionsplattformen Steam, Epic Games Store und im Microsoft Store.

Außerdem veröffentlichten die Entwickler einen neuen Trailer, der Einblick in die Spiegelwelten des Spiels gewährt, die vom unheilvollen und düsteren Stil der dystopisch-surrealistischen Werke des polnischen Künstlers Zdzisław Beksiński inspiriert wurden.

Die Grafiker von Bloober Team haben die Gemälde von Beksiński laut eigenen Angaben studiert, um deren einzigartigen visuellen Stil und düstere Atmosphäre zum Leben zu erwecken. Untermalt wird das neue Bildmaterial mit dem Musikstück namens „Marianne’s Theme“, der von Arkadiusz Reikowski komponiert wurde. Der Track steht als kostenloser Download auf Steam bereit.

Vorbestellungen für The Medium sind nun sowohl für die Xbox Series X/S als auch PC per Steam auf www.themediumgame.com zum Preis von 41,74 £/49,99 €/49,99 $ möglich. Die Veröffentlichung erfolgt am 10. Dezember 2020.

Alle Spieler, die das Spiel vor dem Release bestellen, erhalten 10 % Rabatt. Spieler, die das Spiel über Steam vorbestellen, erhalten den Original-Soundtrack von The Medium mit einer „dualen” Komposition des Komponisten Akira Yamaoka und Arkadiusz Reikowski, sowie das digitale Artbook für The Medium.