GoNNER 2 – Ein neuer Trailer und ein Release-Termin

Publisher Raw Fury und Entwickler Art in Heart veröffentlichen bereits in wenigen Tagen den Action-Plattformer „GoNNER 2“ für den PC, Xbox One und Nintendo Switch. Mit einen neuen Trailer, den ihr unter diesen Zeilen vorfinden könnt, enthüllen die beiden Unternehmen den Release-Termin.

In „GoNNER 2“ erwartet uns wieder eine abstrakte 2D-Welt mit prozedural generierten Leveln und nicht linearen Strukturen. Hinzu möchte das Entwicklerteam dem Action-Plattformer-Stil sowie den Roguelike-Elementen treu bleiben. Außerdem gibt es diverse Waffen und Upgrades, die man kombinieren und in den Boss-Kämpfen einsetzen kann.

Am 22. Oktober 2020 erscheint das Spiel für die oben genannten Plattformen.