Mars Horizon – Release-Termin leitet Countdown, neuer Trailer

Im nächsten Monat werden The Irregular Corporation und das Entwicklerstudio Auroch Digital das Management-Spiel „Mars Horizon“ für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt bringen. Der genaue Release ist der 17. November 2020.

In dem Spiel errichtet und verwaltet ihr eure eigene Weltraumagentur. Ihr werdet die Ressourcen Zeit, Forschung, öffentliche Unterstützung und natürlich Geld gut managen müssen, während ihr daran arbeitet eure Missionen – unbemannt und bemannt – erfolgreich abzuschließen. Zudem müsst ihr euch mit anderen Agenturen, die dieselben Ziele verfolgen, messen. Es ist euch überlassen, ob ihr mit ihnen zusammenarbeitet, oder es allein versucht.

Was euch so in dem Spieler erwartet, zeigt der neuste Trailer. Wer gerne mehr sehen möchte, kann heute zwischen 16 und 18 Uhr (MESZ) im Xbox-Twicht.tv-Kanal vorbeischauen (siehe hier). Dort zeigt Astronaut Tim Peake mehr von dem Spiel.

Hier findet ihr „Mars Horizon“ auf Steam: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Mars Horizon | Feature Reveal | DE

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung