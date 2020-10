Arkham Horror: Mother’s Embrace erscheint 2021, Screenshots veröffentlicht

Asmodee Digital enthüllte im Jahre 2018 mit „Mansions of Madness: Mother’s Embrace“ ein Spiel an, das auf dem bekannten Brettspiel aus dem Hause Fantasy Flight Games basiert. Seit der Ankündigung ist einige Zeit vergangen. So kündigte Asmodee Digital das Spiel erneut an. Dieses Mal jedoch unter den Namen „Arkham Horror: Mother’s Embrace“.

Auch „Arkham Horror“ ist ein Brettspiel, das von FFG veröffentlicht wurde. Die Geschichte der Adaption versetzt euch somit in das gleichnamige Universum. Das narrative Adventure, das Rollenspiel-Elemente, taktische Kämpfe und Rätsel bereithält, wird von Artefacts Studio entwickelt.

Als Spieler könnt ihr aus 12 der bekanntesten Protagonisten des „Arkham Horror“-Universums ein Team zusammenstellen und einen Mord aufklären, der sich in einer Villa ereignete. Jeder Charakter verfügt dabei über einzigartige Fähigkeiten, die im Kampf gegen die kosmischen Schrecken helfen. Des Weiteren steht den Ermittlern eine Vielzahl von Nahkampf- und Fernkampfwaffen sowie mächtige Gegenstände und verheerende Zaubersprüche zur Verfügung, um die Gegner im rundenbasierten Kampf zu besiegen.

Natürlich spielt auch die geistige Gesundheit in „Arkham Horror: Mother’s Embrace“ eine wichtige Rolle. Die Ermittler können dem Wahnsinn verfallen, was sich negativ auf den Verlauf des Spiels auswirkt. Auch Traumata können ausgelöst werden. „Arkham Horror: Mother’s Embrace“ soll neun Kapitel bieten, in denen ihr verschiedene Orte aus den Werken des Schriftstellers H. P. Lovecraft aufsuchen müsst. Neben der Villa untersucht ihr die Miskatonic University und das Arkham Asylum.

Erscheinen wird das Spiel im Laufe des nächsten Jahres. Die Veröffentlichung erfolgt für den PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung