Dragon Ball Z: Kakarot – Zweiter DLC bringt neue Horden-Kämpfe

Mit „Eine neue Kraft Erwacht – Teil 2“ fügen Bandai Namco Entertainment und CyberConnect2 neue Horden-Kämpfe in „Dragon Ball Z: Kakarot“ auf PC, PlayStation 4 und Xbox One hinzu, in denen die Z-Krieger gegen Freezers Armee antreten.

Freezer und seine Gefolgsleute greifen die Erde an und es liegt an den Z-Kriegern den Planeten zu verteidigen. Son-Goku und seine Freunde können ihre Attacken zu sogenannten “Z-Kombinationen“ zusammenfügen, um so besonders starke Angriffe auszuführen.

„Eine neue Kraft Erwacht – Teil 2“ kann nur im Rahmen des Season Pass oder im Bundle mit “ Eine neue Kraft Erwacht – Teil 1” erworben werden. Der erste DLC erschien im April 2020. Einen Termin für den zweiten DLC steht noch aus.

Die Webseite von „Dragon Ball Z: Kakarot“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Infos gibt es auch hier bei uns: KLICK!

[Deutsch] Dragon Ball Z: Kakarot - Launch Trailer - PS4/XB1/PC

Quelle: Pressemitteilung