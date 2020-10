Borderlands 3 – Die neuen Skill-Bäume aus „Designer’s Cut“

Im November 2020 werden 2K und Entwicklerstudio Gearbox Software den zweiten Season Pass für „Borderlands 3“ veröffentlichten. Zum Release erscheint direkt die Erweiterung „Designer’s Cut“, die wiederrum neue Skill-Bäume für die Kammer-Jäger bereithält.

Amara

Amaras neuer Action-Skill „Phasenfackel“ erzeugt eine riesige Kugel elementarer Zerstörung, mit der sie sich einen blutigen Pfad durch die Widersacher kegeln kann. Dabei kann sie mit ihrem Skill-Baum „Erleuchtete Streitkraft“ Gegner mit Kryo-Elementareffekten einfrieren, die ihr Repertoire an natürlichen Elementen abrunden. Die passiven Fähigkeiten im Skill-Baum Erleuchtete Streitkraft helfen ihr, ihren Elementarschaden zu maximieren und Gegner zu verlangsamen, damit sie keine Chance mehr haben, ihrer Phasenfackel zu entkommen.

Hier findet ihr den Skill-Baum auf der offiziellen Webseite: KLICK!

FL4K

FL4K erlangt mit seinem neuen Action-Skill „Gravitationsfalle“ Kontrolle über mehrere Gegner gleichzeitig. Dieser lang anhaltende Action-Skill wirft Gegner periodisch in die Luft, unterbricht deren Angriffe und schleudert sie dann schmerzhaft zurück auf den Boden. Die passiven Fähigkeiten des Skill-Baums „Fallensteller“ sorgen mittels Schildboni oder zusätzlichem Schaden durch erhöhte Effekte von kritischen Treffern für enorm erhöhte Überlebenschancen bei FL4K und seinem Haustier.

Hier findet ihr den Skill-Baum auf der offiziellen Webseite: KLICK!

Moze

Mozes neuer Skill-Baum „Bärenmutter“ tauscht ihren riesigen steuerbaren Mech Iron Bear gegen einen kleineren, aber total autonomen Mini-Mech namens „Iron Cub“ aus, der an deiner Seite Gegner zerlegt (zumindest bis der Treibstoff ausgeht). Iron Bear und Iron Cub sind zwar Action-Skills, die sich gegenseitig ausschließen, aber die Mehrheit der Boni, die es für Iron Bear gibt, funktionieren auch mit Iron Cub, inklusive des Arsenals an Waffenaufsätzen für die Aufhängungen. Der Skill-Baum Bärenmutter belohnt die Spieler auch dafür, Gegner in Brand zu setzen.

Hier findet ihr den Skill-Baum auf der offiziellen Webseite: KLICK!

Zane

Dank seines neuen Skill-Baums „Der Profi „kann Zane sich jetzt mit der „MNTIS-Schulterkanone“ ausrüsten. Diese Hightech-Railgun hat mehrere Ladungen und kann Gegner mit tödlicher Präzision ausknipsen. Aber das ist nicht die einzige Option: gepaart mit der Erweiterung Kein Ausweg – die weiter unten in diesem Skill-Baum zu finden ist – feuert die MNTIS einen Greifhaken, der Gegner direkt zu Zane zieht, damit er ihnen aus nächster Nähe Schaden zufügen kann. Das ist ein komplett anderer Spielstil als Zanes übliche Herangehensweise aus der Distanz.

Hier findet ihr den Skill-Baum auf der offiziellen Webseite: KLICK!

Der Season Pass 2 wird ab dem 10. November 2020 für PC, Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X / S erhältlich sein. Am selben Tag erfolgt der Release des ersten Addons „Designer’s Cut“. Neben den Skill-Bäumen führt das Addon einen eigenständigen Modus namens Plüller-Parade und mehr ein. In der neuesten Episode der Borderlands Show, am Donnerstag, den 29. Oktober um 17:00 Uhr, wird der neue Modus Plüller-Parade komplett vorgestellt.

Die Homepage von „Borderlands 3“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung