WRC 9 – Gameplay-Trailer zeigt die PlayStation 5-Version

Die Teams von Nacon und KT Racing haben jetzt bekannt gegeben, dass das Rennspiel „WRC 9“ ein Launch-Titel der PlayStation 5 sein wird. Alle Besitzer der PS4-Version des Spiels erhalten ein gratis Upgrade zur PS5-Version, sobald diese verfügbar ist. Passend zu dieser Bekanntgabe präsentierten die Verantwortlichen einen Gameplay-Trailer dieser Version.

Die Version für die neue Konsole wird mit 60 FPS spielbar sein. Außerdem wird die PS5-Version das Oktober-Update beinhalten, das sechs neue Stages für die Rallye Finnland, einen weiteren WRC-Piloten sowie den neuen Foto-Modus beinhaltet.

„Wie alle Gamer auf der ganzen Welt konnten wir es kaum erwarten, die nächste Konsolengeneration anzutesten. Nach vielen Monaten harter Arbeit ist es eine Ehre für uns, gleich beim Start mit einem unserer Flaggschiff-Titel dabei zu sein“, so Benoit Clerc, Head of Publishing bei NACON. „Die Technik der neuen Konsolen hat es uns ermöglicht, mit WRC 9 ein neues, unglaubliches Niveau von Leistung und geschmeidigem Gameplay zu erreichen und KT Racings Expertise und Erfahrung bei Rennsimulationen zur Schau zu stellen.“

Auf der PlayStation 5 setzt das Entwicklerteam von KT Racing die neuen Haptik-Features des DualSense-Controllers ein, um das Feedback durch verschiedene Straßenbeläge der World Rally Championship zu verbessern und weiterzuentwickeln. Auch die Trigger werden genutzt, um zusätzliches Feedback zu bieten. Sie reagieren auf den Zustand des Fahrzeugs und machen beispielsweise das Beschleunigen schwieriger, wenn der Wagen beschädigt ist.

„WRC 9“ ist bereits für PC, Xbox One und PlayStation 4 erschienen. Die PS5-Version erscheint am 12. bzw. 19. November 2020. Versionen für Xbox One Series X und Nintendo Switch erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt. Weitere Informationen und Trailer von „WRC 9“ findet ihr hier bei uns: KLICK!

WRC 9 | PlayStation 5 Gameplay (4K 60 FPS)

Quelle: Pressemitteilung