Apex Legends – Saison 7 – Neuer Gameplay-Trailer

Kurz vor dem Start der nächsten Saison in „Apex Legends“ ist ein weiterer Trailer erschienen. Diesmal stellen EA und Respawn Entertainment die neue Map „Olympus“ etwas genauer vor und was die Spieler des Battle Royale-Games am 5. November 2020 erwarten, wenn „Saison 7 – Aufstieg“ startet.

Nach ihrer Landung auf der schwebenden Utopie Olympus erkunden die Spieler blühende Landschaften und die industriellen Eingeweide der Stadt. In Saison 7 stößt außerdem Horizon zum Kader der Legenden, inklusive Skins, die für die exklusive Arena wie geschaffen sind.

Zudem führt die 7. Saison das Trident-Hovercraft und Clubs ein, die Spielern die Möglichkeit geben, die Stadt in den Wolken mit anderen Spielern zu erkunden, die über ähnliche Erfahrungsstufen, Interessen oder Spielstile verfügen, um eine Community aufzubauen, mit der sie gemeinsam in die Schlacht ziehen können.

Weitere Informationen über das Free-to-Play Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ findet ihr auf der offiziellen Website (siehe hier) und ihr auch hier bei uns: KLICK!

Apex Legends Season 7 – Ascension Gameplay Trailer

Quelle: Pressemitteilung