Deathloop – Der neue Release-Termin steht fest

Arkane Lyon, die Macher der „Dishonored“-Reihe, und Bethesda Softworks wollten „Deathloop“ ursprünglich in diesem Jahr auf den Markt bringen. Doch der Termin konnte bekanntlich nicht eingehalten werden.

Nachdem es nun recht still um den Titel geworden ist, bricht Bethesda am heutigen Tage das Schweigen. So soll „Deathloop“ aller Voraussicht nach am 21. Mai 2021 für die PlayStation 5 und für den PC. Ein kleiner Trailer verrät euch zudem den Release-Termin des kommenden Shooters.

In „Deathloop“ wird ein ewiger Kampf zwischen zwei Assassinen ausgetragen. Die Insel und dessen Umgebungen können frei erkundet werden. Das Ziel ist es, den gegnerischen Assassinen zu eliminieren und zahlreiche weitere Ziele zur Strecke bringen. Versagt ihr und sterbt, fängt der Kreislauf des Todes erneut an.

DEATHLOOP – Offizieller Launch-Termin

Quelle: Bethesda