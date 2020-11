Immortals Fenyx Rising – Ubisoft präsentiert animierten Trailer

In knapp einer Woche wird Ubisoft „Immortals Fenyx Rising“ für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie auf den beiden Cloud Gaming Service Amazon Luna und Google Stadia. Um auf den Release einzustimmen, wurde jetzt einen kurzen Animations-Trailer veröffentlicht, der von CLM BBDO erstellt wurde.

In dem Trailer kämpft Fenyx gegen epische Kreaturen wie den Minotaurus, den Zyklopen und den Greif, während How You Like Me Now von The Heavy unverschämt im Hintergrund spielt. Mit dem Schwert des Achilles, der Axt des Atalanta und dem Bogen des Odysseus besiegt Fenyx die Monster eines nach dem anderen. Jeder gewonnene Kampf schlägt eine Kerbe in den Felsen, und als sich riesige Brocken vom Gipfel lösen, formt sie schließlich den Berg… und ihren Mythos!

„Immortals Fenyx Rising“ wurde von Ubisoft Quebec entwickelt und erscheint am 3. Dezember 2020 für die oben genannten Plattformen. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen rund um das Spiel, Edition und mehr findet ihr hier bei uns: KLICK!

Immortals Fenyx Rising - Anime-Trailer | Ubisoft [DE]

Quelle: Pressemitteilung