Civilization VI – Entwicklervideo zum Dezember-Update

Nächste Woche werden 2K und das Entwicklerteam von Firaxis das Dezember-Update für das rundenbasierte Strategiespiel „Civilization VI“ veröffentlicht. Das dazu passende Video geht es auf die Änderungen und Neuerungen ein, die Teil des Updates sind.

Neben Balance-Updates und weiteren Verbesserungen bringt jedes Spiel-Update ein neues Feature mit sich, zum Beispiel ein Szenario, einen Spielmodus oder eine Anpassung. Das Spiel-Update des Monats führt dieses Mal die Stadtstaaten-Auswahl sowie zahlreiche Balance-Anpassungen und zusätzliche Änderungen basierend auf den Rückmeldungen der Spieler ein.

Ähnlich wie die Auswahl-Optionen für Naturwunder, die die Entwickler im August vorgestellt haben, ermöglicht die Stadtstaaten-Auswahl den Spielern zu entscheiden, welche und wie viele Stadtstaaten in ihren Spielen erscheinen. Dabei kann einfach mit zufällig gewählten Stadtstaaten oder einer eigenen Liste gespielt werden. Damit bietet die Stadtstaaten-Auswahl eine tolle Chance, neuen Stadtstaaten zu begegnen und zudem Einfluss auf die Schwierigkeit des Spiels zu nehmen. Möchtet ihr euch auf Stadtstaaten festlegen, die Wissenschaft fördern, um einen Wissenschaftssieg zu erreichen? Oder wollt ihr vielleicht verhindern, dass Wissenschafts-Booster auftauchen? Die neue Stadtstaaten-Auswahl bietet jede Menge Raum für Experimente!

Als Reaktion auf Rückmeldungen der Spieler hat das Entwicklerteam zahlreiche Anpassungen an „Civilization VI“ vorgenommen. Dazu gehören erhebliche Balance-Anpassungen bei Sozialpolitiken sowie Technik- und Ausrichtungsbonussen und Verbesserungen der KI. Zum Beispiel stellen KI-Staatsoberhäupter jetzt weniger Forderungen, wenn euer Militär stärker ist oder wenn sie im Krieg unterliegen. Hinzu kommt eine neue „Nie wieder fragen“-Schaltfläche, die Spieler nutzen können, wenn eine Zivilisation zu viele Anforderungen oder Angebote sendet, um weitere Anfragen zu unterbinden. Einzelheiten dazu werden in der vollständigen Auflistung in den Patch-Hinweisen bei der Veröffentlichung des Updates am 17. Dezember enthalten sein.

Das kostenlose Dezember-Update erscheint am 17. Dezember 2020 und wird für alle Besitzer des Spiels verfügbar sein. Bereits am Mittwoch, den 16. Dezember um 20:00 Uhr MESZ, wird Firaxis noch vor der Veröffentlichung einen Community-Livestream veranstalten.

Mehr über „Civ 6" findet ihr auf der Homepage des Spiels

Civilization VI Game Update - December 2020

Quelle: Pressemitteilung