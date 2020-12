Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – Release-Termin

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums wird Ubisoft eine Complete Edition des Beat ‚em up-Spiels „Scott Pilgrim vs. The World: The Game“ veröffentlicht. Diese Edition beinhaltet das Remaster des Hauptspiels, sowie die beiden DLCs „Knives Chau“ und „Wallace Wells“ beinhaltet. Der Release selbst erfolgt am 14. Januar 2021 für PC (auch im Ubisoft+ Abo, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und Google Stadia. Außerdem wird das Spiel durch Abwärtskompatibilität auch auf Playstation 5 und Xbox Series X/S spielbar sein.

„Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition“ ist in einem 2D-Arcade-Stil gehalten und als Spieler helft ihr dem namensgebenden Protagonisten es mit seinen Feinden, darunter die Liga der sieben teuflischen Ex-Lover, aufzunehmen und um die Liebe zu kämpfen.

Darüber hinaus werdet ihr in „Scott Pilgrim vs. The World: The Game“ die Möglichkeit haben, euch mit bis zu drei Freunden lokal oder online zusammenzutun, um Gegner zu besiegen, Leben und Münzen zu teilen sowie sich gegenseitig wiederzubeleben. Freunde können sich auch in Subspace-Minispielen messen, wie beispielsweise beim wilden Völkerball, oder sich gegenseitig zu Schlachten herausfordern oder aber in den Modi „Boss Rush“ und „Survival Horror“ zusammenarbeiten.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition | ANKÜNDIGUNGS-TRAILER | Ubisoft [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung