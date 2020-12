Der auf den Game Awards 2020 gezeigt Gameplay-Trailer liefert einen kleinen Eindruck von den Kampfsystem von „NieR Replicant ver.1.22474487139…“. Der Fokus liegt dabei auf dem Protagonisten, wie er sich auf verschiedenen Schlachtfeldern durch Horden von Schatten kämpft.

Das Action-Rollenspiel „NieR Replicant ver.1.22474487139…“ ist das Prequel von „NieR:Automata“. Es entführt euch in eine dunkle und apokalyptische Welt, in der sich ein junger Mann auf eine fesselnde Reise begibt, um ein Heilmittel für die tödliche Krankheit seiner Schwester zu finden – eine Reise, die am Ende alles in Frage stellen wird.

Square Enix möchte das Spiel am 23. April 2021 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Die Homepage findet ihr hier: KLICK!

NieR Replicant ver.1.22474487139… – Gameplay-Trailer für The Game Awards 2020

