Ruined King: A League Of Legends Story – Neuer Trailer

Letzten Monat kündigte das Entwicklerstudio Riot Forge das rundenbasierte Einzelspieler-RPG „Ruined King: A League of Legends Story“ für PC und Konsolen an (siehe hier). Im Rahmen der The Game Awards 2020 wurde jetzt ein Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Die Entwickler setzen in dem Titel auf ein rundenbasiertes Kampfsystem mit Lane-Initiative. Dabei nutzen die Champions abwechselnd Lane-, Sofort- und ultimative Fähigkeiten. Außerdem können Champions Gegenstände und passive Fähigkeiten benutzen. Das System enthält zudem eine Lebens-, Mana- und Überladungsleiste sowie eine Liste mit der Reihenfolge. Weitere Details haben die Entwickler hier veröffentlicht: KLICK!

„Ruined King: A League of Legends Story“ soll nächsten Jahr für Nintendo Switch, PC, Xbox One, PlayStation 4 und PC (EGS und Steam) erscheinen. Später soll auch eine Version für Xbox Series X /S und PlayStation 5 folgen. Wer den Titel für die PlayStation 4 und Xbox One erworben hat, kann später ein kostenloses Next-Gen-Upgrade für seine vorhandene Version beziehen.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Ruined King: A League of Legends Story | Offizieller Gameplay-Trailer

Quelle: Pressemitteilung