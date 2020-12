Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Der Multiplayer-Shooter erhält die USK 16 Einstufung

Vor rund fünf Jahren veröffentlichte Ubisoft das Spiel „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“. Mit dem Release, der am 01. Dezember 2015 stattfand, erschien der Shooter mit der USK-Kennzeichnung „Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG“.

Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle ist mittlerweile im Wandel – und zwar im positiven Sinne. Ubisoft ließ den kompetitiven Taktik-Shooter nun erneut prüfen. Nach der Prüfung vergab die USK die Kennzeichnung „Freigegen ab 16 Jahren“ gemäß § 14 JuSchG. Somit dürfen nun noch mehr Spieler „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ spielen.

„Wir freuen uns, dass die USK die kontinuierliche Weiterentwicklung von Rainbow Six Siege in den vergangenen fünf Jahren wahrgenommen hat”, sagt Karsten Jahn, Sales & Marketing Director GSA. „Im Zusammenspiel mit der rasant wachsenden Community hat sich der Fokus des Spiels immer mehr auf intensive Multiplayer-Wettkämpfe mit großer taktischer Tiefe und strategischem Anspruch gerichtet, was eine Neuprüfung des Titels und die Freigabe ab 16 Jahren ermöglichte.”

Quelle: Pressemitteilung