Terminator: Resistance erscheint als Enhanced Edition für die PS5

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Reef Entertainment den Ego-Shooter „Terminator: Resistance“ für PlayStation 4, Xbox One und Microsoft Windows. Die Entwickler von Teyon konnten die Presse zwar nicht überzeugen, dafür aber die Spieler, wie Metacritic verrät.

Im nächsten Jahr erhalten die PlayStation 5-Besitzer eine grafisch und technisch verbesserte Version von „Terminator: Resistance“. So kann das Spiel mit einer höheren Framerate, schnelleren Ladezeiten und mit voller Unterstützung des neuen „Dual Sense“-Controllers gespielt werden. Auch der neue „Infiltrator“-Modus, der euch in den Stahl des T-800 schlüpfen lässt, wird mit an Bord sein.

In „Terminator: Resistance“ erlebt ihr die Ereignisse, die zu dem entscheidenden Endkampf um das Schicksal der Menschheit im Kampf gegen die Maschinen führen. Versetzt werdet ihr in ein Zukunftsszenario, das in der Welt von „Terminator“ und „T2: Judgment Day angesiedelt ist.

Die Enhanced Edition für die PS5 erscheint am 26. März 2021.