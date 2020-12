The Callisto Protocol – Unzensierte Langfassung des Cinematic-Trailers

Im Rahmen der The Game Awards 2020 kündigten KRAFTON, Inc.und Striking Distance Studios das story-basiertes Singleplayer Survival-Horror-Game „The Callisto Protocol“ an. Im Zuge dessen wurde ein Cinematic-Trailer präsentiert. Jetzt folgte eine unzensierte Langfassung (Red-Band-Version) des TGA-Trailers.

„The Callisto Protocol ist der Höhepunkt nach drei Jahrzehnten Erfahrung bei der Entwicklung von AAAGames”, so Glen Schofield, Gründer und CEO der Striking Distance Studios. „Wir haben ein WeltklasseStudio aus passionierten Entwicklern aufgebaut, welches bereit ist, erneut eines unserer meistgeliebten Genres aller Zeiten in Angriff zu nehmen: Survival-Horror. Unser Ziel ist es, eines der furchterregendsten Spiele aller Zeiten zu entwickeln, und wir können es kaum erwarten, nächstes Jahr mehr über The Callisto Protocol zu verraten.”

„The Callisto Protocolspielt“ auf Jupiters Mond Kallisto im Jahr 2320. Dort liegt es an den Spielern, aus dem Hochsicherheitsgefängnis Black Iron zu entkommen und sich seinen schrecklichen Geheimnissen zu stellen. Dabei soll der Titel Horror, Action und immersives Storytelling miteinander verbinden, um die Messlatte für Horror in der interaktiven Unterhaltung höher zu legen.

Der Release des Spiels soll 2022 auf PC und Konsolen stattfinden. Genauere Informationen dazu gibt es soweit noch nicht. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Die zensierte Version des Trailer findet ihr hier: KLICK!

Den unzensierten Trailer findet ihr hinter diesem Link. Ein Account bei der Videoplattform YouTube ist erforderlich.

Quelle: Pressemitteilung