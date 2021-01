Silver Chains – Release-Termin für Nintendo Switch und PlayStation 4

2019 veröffentlichten Headup Games und Entwicklerstudio Cracked Heads Games das First-Person Horror-Exploration-Spiel „Silver Chains“ für PC. Jetzt haben sie zusammen bekannt gegeben, dass das Spiel am 29. Januar 2021 für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen wird.

Das Spiel versetzt euch in die Haut von Peter, der mit seinem Auto bei einem Unwetter von der Straße abkommt und gegen einen Baum prallt. Nachdem er das Bewusstsein wiedererlangt hat, findet er sich in einer alten und scheinbar verlassen Villa wieder. Er kann sich nicht erinnern, warum und wie er hierhergekommen ist, doch schon sehr bald muss er herausfinden, dass das Haus nicht so verlassen ist wie es scheint.

In „Silver Chains“ könnt ihr es nicht mit den Gefahren in der Dunkelheit aufnehmen. Nicht in der Lage sie zu bekämpfen, bleibt nur die Flucht und gute Verstecke. Im Verlauf der Geschichte gilt es Rätsel zu lösen, um die mystischen Geheimnisse der Villa aufzudecken.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung