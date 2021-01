Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 – Feature-Trailer

Im März 2021 veröffentlichen die Entwickler von Milestone das Rennspiel „Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4“ für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC (Steam) und Google Stadia. Der Trailer präsentiert diverse Features, auf die sich die Motocross-Fans freuen können.

Der neuste Teil der Rennspielserie beinhaltet einen neuen Karriere Modus, wo Spieler bei den Supercross Futures starten. Folgend beginnt der Aufstieg bis in die 250SX- und 450SX-Kategorien, in denen die berühmtesten Pro-Fahrer unterwegs sind. Der Talentbaum steht im Mittelpunkt der Karriere. Er beeinflusst die Perfomance der Fahrer in den Rennen. Spieler können mit Punkten, die in Rennen, Spezial-Events, Trainings und dem Journal ergattert werden können, ihre Fähigkeiten verwalten und verbessern. Das Journal besteht aus speziellen Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Im neuen Compound-Gebiet können Spieler allein oder mit Freunden nach Belieben die Gegend erkunden. Auf dieser Insel befinden sich zahlreiche Herausforderungen und Sammelgegenstände. Zudem ist der Track-Editor zurück und beinhaltet Module der offiziellen 2020er-Strecken. Er bietet ebenfalls neue kosmetische Gegenstände, beispielsweise Tuff Blox, Starttore, Ziellinien und Leaders Pillars.

Wie gewohnt können Spieler auch im neusten Supercross-Serienteil ihre Fahrer nach Belieben individualisieren. Mit 110 offiziellen Marken lassen sich Fahrer und Bike anpassen – sowohl kosmetisch als auch leistungstechnisch. Dank der Dedicated Server können Spieler in ein lag-freies Multiplayer-Erlebnis eintauchen.

„Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4“ erscheint am 11. März 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PC (Steam) und Google Stadia.

Supercross4 - Trailer Features USK

Quelle: Pressemitteilung