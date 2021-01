Nintendo Switch erscheint als Monster Hunter Rise-Edition

Nintendo beginnt das neue Jahr mit neuen Designs, welche in Kürze die Nintendo Switch zieren werden. Erst vor wenigen Wochen kündigte das Unternehmen eine Nintendo Switch-Konsole im Mario-Design an. Details zu dem limitierten Sammlerstück erfahrt ihr in diesem Artikel. Eine weitere, limitierte Auflage der Konsole folgt bereits im März, wenn Capcom das Spiel „Monster Hunter Rise“ in den Handel bringt.

Mit dem Release des neuen „Monster Hunter“-Titels wird auch eine passende Nintendo Switch in den Regalen der Händler liegen, wie Nintendo heute mitteilte. Auch ein passender Pro-Controller wird am 26. März 2021 erscheinen. Die Monsterjäger dürfen also schon bald eine limitierte Konsole jagen.

Nintendo Switch im „Monster Hunter Rise“-Design

Die neue Konsolen-Edition zeichnet sich durch ein einzigartiges Design im Stil von „Monster Hunter Rise“ aus. Das Monster „Magnamalo“ präsentiert sich auf dem Dock der Switch. Die Konsole sowie beide Joy-Con werden mit passenden Mustern verziert. Zum Lieferumfang der limitierten Edition gehört außerdem das Spiel selbst. Enthalten ist ein Download-Code, der zudem ein Deluxe-Kit-DLC-Paket und noch mehr Bonusinhalte umfasst.

Das Deluxe-Kit-DLC-Paket beinhaltet das Jäger-Dekorrüstungsset „Kamurai“ sowie die Dekorrüstungsteile „Shuriken-Halsband“ für Palamutes und „Fisch-Halsband“ für die Palicos. Außerdem enthalten sind ein Set aus vier Gesten­­, das Posen-Set „Samurai“, die Gesichtsbemalung „Kabuki“ und die neue Frisur „Izuchi-Pferdeschwanz“. Die zusätzlichen Bonusinhalte bestehen aus den Dekorrüstungen „Golden Retriever“ für Palamutes und „Waldkatze“ für Palicos sowie aus einem Novizen-Talisman, der für einen leichteren Spieleinstieg sorgen soll.

Der Nintendo Switch Pro-Controller wird ebenfalls eine Auflage im Design von „Monster Hunter Rise“ erhalten. Auch er ist mit einem aufsehenerregenden Magnamalo-Design verziert.

Wer „Monster Hunter Rise“ vor dem Kauf testen möchte, der sollte sich beeilen. Noch bis zum 31. Januar ist im Nintendo eShop eine kostenlose Demoversion erhältlich. Welchen Umfang die Demo bietet, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

