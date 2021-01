The King of Fighters XV – Die Charakter-Trailer von Team Hero

Mit dem neusten Charakter-Trailer hat SNK jetzt den dritten Kämpfer von Team Hero in „The King of Fighters XV“ vorgestellt. Es handelt sich dabei um Benimaru Nikaido, dem Meister der Illusionen, der zusammen mit Shun’ei und dem so verschlafene, wie tödliche Meitenkun das Team Hero bilden. The King of Fighters XV“ ist der neuste Ableger der Prügelspielreihe „KOF“ und soll noch dieses Jahr erscheinen.

The King of Fighters XV – Team Hero

Benimaru Nikaido

Als wohlhabender Sohn eines japanischen Vaters und einer amerikanischen Mutter hebt dieser Shooting Star Kämpfe auf ein schockierendes neues Niveau. Sein feingliedriger Körperbau verstärkt seine elektrostatischen Kräfte und seine kraftvollen, durch jahrelanges Shooto-Training gestählten Beine, lassen ihn blitzschnelle Kicks landen. Während des Turniers zwingt Benimarus Freund und Rivale Kyo Kusanagi ihn dazu, auf Shun’ei und Meitenkun aufzupassen.

KOF XV|BENIMARU NIKAIDO|Character Trailer #3 (4K) 【TEAM HERO】

Dieses Video auf YouTube ansehen

Shun’ei

Trotz seiner Jugend ist Shun’ei ein Meister der Illusionen. Nachdem mysteriöse Hände rund um seinen Körper auftauchten und er von seinen Eltern enterbt wurde, nahm der legendäre Martial Arts-Meister Tung Fu Rue Shun’ei unter seine Fittiche, um ihm zu helfen, seiner neuen Kräfte Herr zu werden. Auch nach dem Sieg über die seltsame Kreatur Vers trainiert Shu’ei weiter, um seine Kräfte besser zu kontrollieren. Gemeinsam mit seinem Freund Meitenkun nimmt er am Turnier teil, um seine Grenzen auszureizen.

KOF XV|SHUN'EI|Character Trailer #1 (4K) 【TEAM HERO】

Dieses Video auf YouTube ansehen

Meitenkun

Dieser verschlafene junge Kämpfer und sein Kissen sind Meister der geheimen Kampfkunst Hyakkyokuminminken. Er betrachtet seinen Meister Tung Fu Rue sowie seinen Mitschüler und besten Freund Shun’ei als seine Familie. Viele halten Meitenkun für Tungs Geheimwaffe, weil niemand das genaue Ausmaß seiner explosiven Kraft und Technik kennt.

KOF XV|MEITENKUN|Character Trailer #2 (4K)【TEAM HERO】

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung