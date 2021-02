Mass Effect – Die Legendary Edition erhält einen Release-Termin, Trailer veröffentlicht

Fans der „Mass Effect“-Serie, und die, die es noch werden wollen, dürfen in wenigen Monaten erneut die Geschichte von Commander Shephard erleben und die Menschheit vor dem drohenden Untergang retten. Wie Bioware, ein Studio von Electronic Arts, heute verkündete, erscheint die Legendary Edition von „Mass Effect“ am 14. Mai 2021. Die Veröffentlichung der neuen Version der Spiele erfolgt via Origin und Steam sowie auf PlayStation 4 und Xbox One mit Aufwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die Mass Effect Legendary Edition umfasst die Einzelspieler-Basisinhalte sowie mehr als 40 Story-, Waffen- und Panzerungs-DLCs aus „Mass Effect“, „Mass Effect 2“ und „Mass Effect 3“. Erstmals können die Spiele auf kompatiblen Plattformen in 4K und mit HDR-Unterstützung gespielt werden. Wie Bioware weiter mitteilte, werden die Charaktermodelle und etliche Texturen in höherer Auflösung bereitgestellt. Verbesserungen an Shadern und visuellen Effekten, Beleuchtung, dynamischen Schatten, volumetrischen Elementen und Tiefenschärfe runden das neue Erlebnis ab.

Die Legendary Edition bietet außerdem eine Charaktererstellung mit vereinheitlichten Optionen für alle drei Spiele und wird komplettiert durch verbesserte und erweiterte Auswahl für Haare, Makeup und Hautfarbe. Das Aussehen der weiblichen Shepard aus dem Spiel „Mass Effect 3“ ist in der Legendary Edition als Standardaussehen für die weibliche Shepard in der Charaktererstellung aller drei Spiele verfügbar.

Des Weiteren präsentiert Bioware einen ersten Trailer, der euch auf die visuellen Verbesserungen einstimmen soll.

Mass Effect™ Legendary Edition – Offizieller Reveal-Trailer (4K)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung