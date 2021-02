Borderlands 3 – „Director’s Cut“, „Tales from the Borderlands“ und mehr

Im März 2021 werden 2K und Gearbox Software wieder neue Inhalte für den First-Person-Shooter „Borderlands 3“ veröffentlichen. Diese erscheinen unter anderem in der Form der neuen Erweiterung „Director’s Cut“, die einzeln oder als Teil des Season Pass 2 erhältlich sein wird. Die Erweiterung erscheint am 18. März 2021, und zwar zusammen mit den „Multiversum-Jünger-der-Kammer-Kosmetik-Packs“ auf PC, Xbox- und PlayStation-Konsolen.

Borderlands 3 – Director’s Cut

Käufer der Erweiterung erwarten mehrere neue Inhalte. Mit dabei ist der neue Raidboss „Hemovorous“, die Unbesiegbare. Es handelt sich dabei um einen riesigen Varkid, der sich hinter einer seit dem Start von „Borderlands 3“ verschlossenen Tür auf Pandora eingenistet hat. Nur die gewieftesten Großwildjäger haben eine Chance, ihr in den Chitinpanzer-Hintern zu treten und Spitzenbeute abzusahnen.

Des Weiteren gibt es eine Reihe von Mord-Mysterien-Missionen an neuen Schauplätzen und mit einer neuen Tatort-Analyse-Mechanik. Ava ist überzeugt, Hinweise zu ein paar möglicherweise übernatürlichen Mordfällen gefunden zu haben, die sie in einer Podcast-Serie publik machen will. Die Spieler werden zum bewaffneten Co-Moderator und gehen mithilfe einiger bekannter Gesichter den merkwürdigen Vorfällen auf Pandora, Promethea, Eden-6 und Nekrotafeyo auf den Grund, um Antworten (und Beute) zu finden. Besonders aufmerksame Kammer-Jäger werden hierbei auch Hinweise und Geheimnisse entdecken, die sich in die Story des Hauptspiels einfügen.

Zu guter Letzt wird es drei Kammer-Karten geben, die bevorstehende thematische Beute-Bundles freischalten werden. Wer mit aktiver Kammer-Karte spielt, kann die Karte durch den Abschluss täglicher und wöchentlicher Herausforderungen hochleveln. Hat man genug Fortschritt erspielt, schaltet man einen riesigen Vorrat an Themen-Kosmetikobjekten frei sowie mächtige, an den eigenen Level angepasste Ausrüstung.

Die erste der drei Kammer-Karten, die Teil des „Director’s Cut“ ist, beinhaltet Objekte, die eine Hommage an einige der beliebtesten gefallenen Helden der Borderlands darstellen. Die anderen beiden Kammer-Karten erscheinen bis Ende 2021. Die Inhalte der Kammer-Karten laufen nicht ab, und wenn mehrere Kammer-Karten verfügbar sind, können die Spieler jederzeit wählen, welche sie aktivieren wollen.

Multiversum-Jünger-der-Kammer-Kosmetik-Packs

Ähnlich wie die „Finale-Formen-Multipacks“ enthält auch jedes „Jünger der Kammer“-Multipack einen einmaligen Kammer-Jäger-Körper mit passendem neuem Kopf. Sie zeigen, wie die Kammer-Jäger vielleicht ausgesehen hätten, wenn sie sich den Kindern der Kammer angeschlossen hätten. Alle vier Multipacks können auch einzeln erworben werden, sind jedoch für Besitzer des Season Pass 2 oder der Ultimate Edition ohne zusätzliche kosten verfügbar.

Herzschmerztag-Event

Am 11. Februar kehr das „Herschmerztag“-Event in zurück. Bis zum 25. Febraur 2021 schweben überall in der Galaxis Herzchen über liebeskranken Schurken. Beim Abschuss eines Herzens löst man einen von mehreren einzigartigen Effekten aus. Wer genügend Herzen abschießt, erhält zudem spezielle Belohnungen zum Thema. Es gibt insgesamt fünf Objekte zu ergattern, darunter die kosmetischen Belohnungen vom letzten Jahr in neuen Farben sowie zwei legendäre Waffen, die nur bei diesem Event freigeschaltet werden können.

Tales from the Borderlands

„Tales from the Borderlands“ ist ein episodisches Adventure, das 2014 seinen Anfang nahm und von Telltale Games entwickelt wurde. In den folgenden Jahren veröffentlichte Telltale Games zusammen mit Gearbox Software und 2K weitere Episoden (insgesamt 5 Episoden). 2018 wurde das Entwicklerstudio aus diversen Gründen geschlossen und das Spiel verschwand aus den digitalen Läden.

Im Rahmen der neusten „The Borderlands Show“ wurde jetzt der Relaunch des Adventures angekündigt. Dieser soll bereits nächste Woche erfolgen (17. Februar 2021 für PC, Xbox One und PS4), und zwar in Form eines Komplettpakets, das alle Episoden enthält.

Die Geschichte des Spiels findet zwischen „Borderlands 2“ und „Borderlands 3“ statt und folgt zwei unglaubwürdigen Erzählern auf einer Mission, die aus Gier entstand, aber zu Größe führt. Die Entscheidungen, die ihr im Verlauf des Spiel trefft, beeinflussen die Geschichte.

Die Homepage von „Borderlands 3“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

The Borderlands Show: Episode 9 - What You Need to Know in 5 Minutes!

Dieses Video auf YouTube ansehen

Director's Cut Unveiled and More! - The Borderlands Show: Episode 9

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung