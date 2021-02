City of Gangsters – Neue Trailer und kleine Beta-Phase

„City of Gangsters“ ist eine Mafia-Management-Simulation, die vom Entwicklerstudio SomaSim entwickelt wird und noch dieses Jahr auf PC erscheinen soll. Zusammen mit dem Publisher Kasedo Games veranstalten die Entwickler bald eine kleine private Beta, für die sich interessierte Spieler anmelden können.

Die Beta wird am 8. März 2021 starten und bis zum 16. Mai 2021 laufen. Wer gerne einen Blick in die frühe Version des Spiels werfen möchte, der kann sich auf der Homepage dafür anmelden (siehe hier). Leider wird die Anzahl der Beta-Teilnehmer auf 100 Spieler begrenzt sein.

Wer das Glück hat und Zugang erhält, kann im Kampagnenmodus einen Eindruck der Mechaniken und der Spielwert bekommen. Unter anderem wird man Kontakte knüpfen, neue legitime Fronten organisieren, lokale Geschäfte erpressen und ein illegales Alkoholimperium von Grund auf strukturieren. Nebenher gilt es sich gegen rivalisierende Banden und korrupte Bullen zu wehren

„In den späteren Entwicklungsphasen suchen wir nach Feedback von Spielern, um das Spiel zu optimieren“, sagte Matthew Viglione, Mitbegründer von SomaSim. „Wir entwickeln eine einzigartige Erfahrung, die es den Spielern ermöglicht, sich auf Produktion und Vertrieb in einer der interessantesten Epochen der amerikanischen Geschichte zu konzentrieren. Diese private Beta dient einer abschließenden Feinabstimmung.“

„Die Community vergleicht City of Gangsters bereits mit historischen und neueren Spielen, die in der Prohibitionszeit handeln, und wir freuen uns, unsere Sicht auf dieses Thema und diese Umgebung zu teilen“, erklärt Robert Zubek, Mitbegründer von SomaSim. „In City of Gangsters muss der Spieler ein Netzwerk von Menschen aufbauen, denen er vertraut und die ihm vertrauen. Und er muss sein Geschäft anhand wichtiger Beziehungen planen. Wenn man nicht die richtigen Leute kennt, kann man keinen illegalen Alkohol herstellen oder liefern, um Geld zu verdienen. Das soziale Beziehungssystem ist etwas Neues in diesem Genre, und wir sind gespannt, wie es unseren Spielern gefällt.“

