Legend of Mana erscheint als HD-Neuauflage für PC, PS4 und Nintendo Switch

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Square Enix die HD-Neuauflage des dritten Teils der „Mana“-Serie namens „Trials of Mana“. Das Unternehmen verkündete nun, dass mit „Legend of Mana“ ein weiterer Teil der Serie neu aufgelegt wird.

Das Action-RPG „Legend of Mana“ erschien ursprünglich im Jahre 1999 für die PlayStation und war gleichzeitig der vierte Teil der „Mana“-Serie, die im Jahre 1991 mit „Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden“ (Final Fantasy Adventure, Mystic Quest) ihren Anfang nahm.

In „Legend of Mana“ begebt ihr euch auf die Suche nach dem mystischen Mana-Baum. Die Weltkarte, die ihr bereisen könnt, ist allerdings komplett leergefegt. Im Verlauf dies Spiels erhaltet ihr besondere Artefakte, die ihr an einer beliebigen Stelle platzieren könnt, um so Städte und Dungeons zu erschaffen.

Die Remaster-Version von „Legend of Mana“ bringt einige Neuerungen mit sich. So könnt ihr beispielsweise die Feindbegegnungen ausschalten, zwischen der arrangierten Musik und dem ursprünglichen Soundtrack wechseln und das neue Minispiel namens „Ring Ring Land“ spielen. Auch die Grafiken wurden für die kommende Neuauflage überarbeitet.

Das Spiel erscheint am 24. Juni 2021 für PC, PlayStation 4, PS5 und Nintendo Switch.