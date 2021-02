It Takes Two – Ein neuer Trailer zeigt das kooperative Gameplay

Im vergangen Jahr kündigten die Entwickler der Hazelight Studios und Publisher Electronic Arts den kooperativen Titel “It Takes Two” an. Das Plattform-Adventure, das am 26. März 2021 für PC (Origin und Steam), die aktuellen PlayStation- und Xbox- Konsolen erscheinen wird, hat einen neuen Trailer erhalten. Der Trailer präsentiert euch das kooperative Gameplay von “It Takes Two”. Kommentiert wird dies von Josef Fares, der als Game Director bei Hazelight fungiert.

„It Takes Two“ wird man Online- oder Couch-Koop mit Splitscreen spielen können und dreht sich um das zerstrittenen Paar Cody und May, die von einem magischen Zauber in Puppen verwandelt wurden und in einer Fantasiewelt gefangen sind. In dieser Situation müssen sie widerwillig lernen, ihre Differenzen zu überwinden, ihre zerrüttete Beziehung zu retten und ihren Weg zurück nach Hause zu ihrer geliebten Tochter Rosie zu finden.

Wie oben schon erwähnt, erscheint das Koop-Adventure für Xbox One, PlayStation 4 und PC (Origin und Steam). Alle Spieler, die „It Takes Two“ auf PlayStation 4 oder Xbox One kaufen, können am selben Tag kostenlos auf Playstation 5 und Xbox Series X upgraden.

Um das Spiel im Koop-Modus zu erleben, könnt ihr über den Freunde-Pass kostenlos einen Freund zum Online-Koop einladen, um die immer neuen Herausforderungen zu meistern, die nur zusammen gelöst werden können. Der Freunde-Pass erfordert die Installation des Freunde-Passes (kostenlose Trial oder Demo auf Xbox/PlayStation und Remote Play Together auf Steam) sowie einen Online-Freund, der das Spiel auf der gleichen Plattform und/oder einer Next-Gen-Plattform besitzt. Weitere Informationen zum „Freunde-Pass“ findet ihr hier: KLICK!