The Caligula Effect 2 – Nachfolger erscheint im Herbst 2021 für PlayStation 4 und Nintendo Switch

Das Rollenspiel “The Caligula Effect” erschien erstmals im Jahre 2016 für die PlayStation Vita. Das Remake namens “The Caligula Effect: Overdose” wurde im Jahre 2018 für die PlayStation 4 in Japan veröffentlicht. Wie NIS America heute mitteilte, wird der Nachfolger namens “The Caligula Effect 2” im kommenden Herbst den Westen erreichen. Angekündigt wurde das Spiel bereits in der vergangenen Woche.

In “The Caligula Effect 2” hat die Virtuadoll namens Regret die Welt von Redo erschaffen, um die Menschen vor ihrer bedauerlichen Vergangenheit zu bewahren, indem sie die Menschheit unwissentlich in einer Simulation einsperrt. Dieses „Paradies“ wird jedoch tief zerrüttet, als ein virtuelles Idol namens χ in die virtuelle Realität von Regret eindringt und die Erinnerungen eines Schülers an die reale Welt wiederherstellt. Um Redo zu entkommen, rufen sie den Go-Home-Club erneut zusammen, eine Widerstandsgruppe, die Regret und ihre Vollstrecker, die Obbligato-Musicians, herausfordert.

“The Caligula Effect 2” erscheint für PS4 und Nintendo Switch. Einen konkreten Release-Termin nannte NIS America jedoch nicht.

Caligula2 [Nintendo Direct 2021.2.18]

Quelle: Pressemitteilung