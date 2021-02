PS Plus im März 2021 mit Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes und weiteren Spielen

Der März steht vor der Tür und Sony gab bekannt, auf welche Games sich die PlayStation Plus-Mitglieder im neuen Monat freuen dürfen. Dieses Mal gibt es eine ganze Bandbreite an Genres, die bedient werden. So ist nicht nur das kooperative Action-RPG “Remnant: From the Ashes” mit dabei, sondern auch das Remake des Klassikers “Final Fantasy VII”. Eine PS5-Version wurde erst vor Kurzem angekündigt.

Der Car-Brawler “Destruction AllStars” wird einen weiteren Monat für die PS5-Besitzer zum Download bereitstehen. Mit “Maquette” wird ein weiteres Spiel für die aktuelle Konsole aus dem Hause Sony bereitstehen. Besitzer des PS VR-Systems erhalten obendrauf noch den Titel “Farpoint”.

Die neuen Spiele werden ab Dienstag, den 2. März 2021, für die zahlenden Mitglieder des Services bereitstehen. Die Spiele stehen anschließend bis zum 05. April 2021 zum Download bereit.

Die neuen Spiele in der Übersicht:

Destruction Allstars (PS5)

Remnant: From the Ashes

Farpoint (PS VR)

Maquette (PS5)

Final Fantasy Remake

Die aktuellen PS Plus-Spiele:

Destruction Allstars

Control: Ultimate Edition

Concrete Genie

PS Plus im März 2021: Vier Games auf's Haus!

