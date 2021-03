Outriders – Einführungsvideo und CGI-Trailer erschienen

Im Rahmen des Square Enix Presents-Event präsentierten die Entwickler von People Can Fly einen CGI-Trailer und ein neues Video von dem düsteren Sci-Fi-Action-RPG-Shooter „Outriders“. In dem Video bekommt ihr einen Zusammenfassung davon, was euch erwartet, wenn ihr euch auf die Reise auf dem Planeten Enoch begibt.

Weiterhin steht eine Demo-Version des Spiels auf PC und Konsole zum Download bereit. Dort könnt ihr euch selbst einen Eindruck des Spiels, der Kampagne, den Kämpfe und dem RPG-System machen. Die Vollversion soll über 30 Stunden Gameplay auf dem feindseligen Planeten liefern, auf dem ihr das Geheimnis hinter einem Signal aus der Ferne aufklärt und eure Fähigkeiten verbessert, um übermenschliche Kräfte zu erlangen.

Outriders“ erscheint am 01. April 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Google Stadia-Version soll dieses Jahr noch folgen. Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auf der offiziellen Webseite (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung