Override 2: Super Mech League – Crossplay und „Black King“-DLC

Neben dem neuen DLC für „Override 2: Super Mech League“ hat Modus Games plattformübergreifendes Matchmaking veröffentlicht. Damit können Spieler auf Xbox, PlayStation und PC über verkürzte Wartezeiten freuen und gegen ein größeres und herausfordernderes Teilnehmerfeld über alle Match-Arten hinweg in die Schlacht ziehen. Die Patch Notes dazu findet ihr hier: KLICK!

Der neue DLC bringt den namensgebenden Black King aus dem Anime „Ultraman“ in das Spiel. Es ist ein unbändiger Kaiju mit der Fähigkeit, Gegner mit Leichtigkeit in Stücke zu reißen. Er folgt Ultraman und Bemular als dritter von vier „Ultraman“-Charakteren, die dem Spiel hinzugefügt werden. Dan Moroboshi wird als letzter Charakter aus der Reihe in den kommenden Monaten veröffentlicht.

Der „Black King“-DLC ist ab sofort in „Override 2: Super Mech League“ als Teil des Season Passes verfügbar. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung