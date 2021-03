Yakuza 6: The Song of Life – Trailer zum Release auf Xbox One und PC

2018 veröffentlichten SEGA und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio „Yakuza 6: The Song of Life“ für die PlayStation 4. Heute erscheint das letzte Kapitel von Kazuma Kiryu, dem Drachen von Dojima und Hauptprotagonist von SEGAs‘ langjährigem Yakuza-Franchise, für Xbox One und PC. Das Spiel ist unter anderem auch im Xbox Game pass, auf Steam und im Microsoft Store erhältlich.

In dem Action-Brawler können Spieler die Kampffähigkeiten anpassen und Kombos mit Finishern ausführen, während sie die Geschichte rund um Kazuma Kiryu erleben. Kiryu ist wild entschlossen, die Wahrheit hinter einem tragischen Unfall aufzudecken, der seine Adoptivtochter ins Koma befördert hat.

Mit einigen überraschenden Verbündeten muss Kiryu sich in dem Yakuza-Leben zurechtfinden, das er eigentlich hinter sich gelassen hat, und um die Antworten kämpfen, die seine Familie, die er liebt, in Sicherheit zu bringen.

Zwischen der verschlafenen Hafenstadt Onomichi und dem rauen Kamurocho-Distrikt bietet „Yakuza 6“ Dutzende von Lifestyle-Aktivitäten, denen man sich hingeben kann. Vom Bar-Hopping und Ablenkung in Spielhallen mit klassischen SEGA-Titeln bis hin zum Sightseeing am Meer und dem Helfen von Einheimischen in Not.

Quelle: Pressemitteilung