Green Hell – Konsolen-Version erscheint im Juni 2021

Bereits 2019 kündigte das Entwicklerteam von Creepy Jar eine Konsolen-Version des Survival-Games „Green Hell“ an. Nach ursprünglicher Planung sollte das Spiel 2020 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (siehe hier). Nachdem daraus nichts wurde, konnte das Entwicklerstudio jetzt verkünden, dass die Konsolen-Version kommenden Juni erscheinen wird. Neben der Version für Xbox One und PS4 wird derzeit auch an einem Next-Generation-Update für Xbox Series X/S und PlayStation 5 gearbeitet.

„Green Hell“ ist ein auf Realismus getrimmtes Survival-Spiel, inklusive Krankheiten, Infektionen, gefährliche Tiere und mehr. Ort des Geschehens ist der Amazonas. Das Spiel verfügt über ein Crafting-System, womit man Heilmittel, Werkzeuge, andere Hilfsmittel sowie Camps erstellen kann. Das Entwicklerteam hat sich dafür von Experten beraten lassen, um eine intensive und realistische Erfahrung zu bieten. Das Abenteuer kann im Story-Modus (Einzelspieler) oder im Multiplayer für bis zu vier Spieler im Koop angegangen werden.

Einen genauen Release-Termin für die Konsolen-Version von „Green Hell“ gibt es noch nicht. Hier findet ihr “Green Hell” auf Steam: KLICK! Weitere Informationen findet ihr natürlich auch auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung