Ghostrunner – Neuer Spielmodus und DLC erschienen

Die Co-Publisher 505 Games und All In! Games veröffentlichen heute in Zusammenarbeit mit den Entwicklerteams von One More Level, 3D Realms, und Slipgate Ironworks einen kostenlosen Spielmodi und den DLC „Metal Ox Pack“ für das First-Person Cyberpunk Parkour Action-Spiel „Ghostrunner“.

Das „Metal Ox Pack“ (4,99 Euro UVP) zelebriert das Jahr des Ochsen mit vier neuen Schwertern und Handschuhen, die nach den konfuzianischen Prinzipien und Tugenden modelliert wurden: Nächstenliebe. Rechtschaffenheit. Sittlichkeit. Verlässlichkeit.

In dem kostenfreien Spielmodus „Kill Run“ schnetzelt ihr euch durch Gegner, um dem eigenen Timer wertvolle Zeit hinzuzufügen. Es gilt sich so schnell wie möglich durch das Level zu bewegen und dadurch neue Rekorde auf den Bestenlisten aufzustellen. Außerdem könnt ihr Momente mit dem Fotomodus festhalten.

Des Weiteren wird am 25. Juni 2021 eine Box-Version von „Ghostrunner“ für Nintendo Switch erhältlich sein. Diese Version wird jedes Update beinhalten, welches seit dem digitalen Launch im letzten Jahr erschienen ist, inklusive Performance- und Stabilitäts-Verbesserungen, Steuerungs-Optimierungen und verbesserter Grafik.

Quelle: Pressemitteilung