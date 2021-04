Hood: Outlaws & Legends – Neues Video zeigt mehr vom Spiel

Das teambasierte PvPvE-Multiplayer-Game namens „Hood: Outlaws & Legends“ erscheint bereits im kommenden Monat für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Wer gerne tiefere Einblicke in die Gameplay-Mechaniken erhalten möchte, der kann sich nun ein neues Video anschauen, das das Entwicklerstudio Sumo Newcastle und Publisher Focus Home Interactive am heutigen Tage veröffentlichten.

In „Hood: Outlaws & Legends“ kämpfen zwei Teams, bestehend aus jeweils vier Spielern, um Reichtümer, die den Menschen zu Unrecht genommen wurden. Bei dem Versuch die Reichtümer zu akquirieren, stehen sich nicht nur die beiden Teams gegenüber, sondern auch der Staat, der nur ungern beraubt wird.

Als Spieler wählt man einen von vier Charakteren, die sich weiter anpassen lassen, um den eigenen Spielstil zu fördern. Es soll einem selbst überlassen sein, ob man die „Robin Hood“-Aktion leise und aus dem verborgenen heraus unternimmt oder laut und brutal vorgeht.

Am 10. Mai 2021 erfolgt der Release von „Hood: Outlaws & Legends“. Die Vorbesteller des Spiels dürfen bereits am 07. Mai loslegen.

