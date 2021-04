SnowRunner – Release-Termin für Steam- und Windows Store-Version

Letztes Jahr veröffentlichten Publisher Focus Home Interactive und astragon Entertainment sowie das Entwicklerstudio Saber Interactive die Offroad-Simulation „SnowRunner“ für PlayStation 4, Xbox One und PC (EGS). Nächsten Monat wird jetzt nicht nur die Nintendo Switch-Version folgen, sondern auch der Release via Steam und Windows Store. Die Veröffentlichungen erfolgen am 18. Mai 2021.

“SnowRunner” ist der offizielle Nachfolger von „MudRunner“. Als Spieler dürft ihr euch erneut hinter das Steuer anpassbarer Schwerlastfahrzeugen setzen und sie auf verschiedenen Karten von Alaska bis Russland an die Grenzen des Machbaren bringen. Zahlreiche Upgrades und Zubehörteile wie Auspuffschnorchel oder Schneeketten erlauben es euch, die eigene Fahrzeugflotte für die jeweilige Umgebung zu rüsten. 40 Fahrzeuge bekannter Marken wie Ford, Chevrolet oder Freightliner stehen bereit, um die zahlreichen Offroad-Herausforderungen zu meistern.

Allein oder zu viert in einem kooperativen Multiplayer-Modus können verschiedene Missionen und Aufträge erledigt werden. Und mit dem Season Pass sowie eine Vielzahl an DLCs, die seit dem offiziellen Release letzten Jahres erschienen sind, lässt sich das Offroad-Erlebnis zudem erweitern.

Weitere Informationen über das Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Trailer zur Steam-Version

Trailer zur Switch-Version

Quelle: Pressemitteilung