Necromunda: Hired Gun – Gameplay-Overview-Trailer

Der von StreumOn Studio entwickelte First-Person-Shooter “Necromunda: Hired Gun” zeigt sich in einem neuen Trailer. Diesmal gibt es eine Übersicht von dem Gameplay, das euch in dem Warhammer 40K-Universum erwartet. Unter anderem gibt es mehrere Zonen, Waffen und Perks zu sehen.

“Necromunda: Hired Gun” erscheint am 1. Juni 2021 für PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Eine Box-Version soll am 30. Juni 2021 im Handel verfügbar werden. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung