Escape from Naraka – First-Person-Plattformer angekündigt

Das Team von Headup Games hat mit „Escape from Naraka“ ein First-Person-Survival-Plattformer angekündigt. Das von Entwicklerstudio Xelo Games entwickelte Spiel soll im dritten Quartal 2021 für PC erscheinen.

In „Escape from Naraka“ findet ihr euch in einem labyrinthartigen Tempel wieder, in dem ein böser Dämon namens Rangda the Leyak Queen herrscht. Um aus diesen Tempel zu entkommen, gilt es unterschiedliche Plattformer-Sektionen zu überwinden. Dabei kombiniert das Spiel balinesische Legenden und Mythologien mit starken Einflüssen aus Spielen wie “SEUM: Speedrunners from Hell”, “DOOM” und “Dark Deception”.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Des weiteren soll am 166 Juni eine Demo-Version verfügbar werden.

Quelle: Pressemitteilung