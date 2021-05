Solasta: Crown of the Magister – Launch-Trailer von Version 1.0

Das rundenbasierte RPG „Solasta: Crown of the Magister“ hat jetzt die Early Access-Phase auf Steam verlassen und ist als Vollversion erhältlich. Das in Frankreich ansässige Entwicklerstudio Tactical Adventures bietet das Spiel auf Steam, GOG und im Humble Store für 39,99 Euro (UVP) an. Zudem ist das Spiel teil des Xbox Game Pass auf PC.

„Solasta: Crown of the Magister“ basiert auf den „Dungeons & Dragons SRD 5.1“-Regelwerk und soll den Spielern die Möglichkeit bieten, das Abenteuer durch eigene Entscheidungen dynamisch zu verändern. Zu Beginn des Abenteuers gilt es ein vierköpfiges Team zusammenzustellen. Völker, Klassen, Hintergrundgeschichte und Fähigkeiten werden ausgewählt. Attribute und Statuswerte werden hingegen wie im Tabletop-Vorbild gewürfelt.

Quelle: Pressemitteilung