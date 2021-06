Chernobylite – The Farm 51 präsentiert neuen Story Trailer

Nächsten Monat werden All In! Games und Entwicklerstudio The Farm 51 das Sci-Fi-Survival-Horror-RPG „Chernobylite“ als Vollversion veröffentlichen. Der neuste Trailer dreht sich um Tatyana, die Freundin des Protagonisten, die seit der Katastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl verschwunden ist.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten, der 30 Jahre nach der Katastrophe zurück in die jetzige Sperrzone reist, um sich den Dämonen der Vergangenheit zu stellen und seine damalige Freundin Tatyana zu suchen. Im Spiel erwartet euch neben einer düsteren Stimmung auch eine nicht lineare Geschichte sowie eine offene Spielwelt, ein Crafting-System und mehr.

„Chernobylite“ befindet sich aktuell in der Early Access-Phase auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier). Die Vollversion soll im Juli 2021 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Einen genauen Release gibt es noch nicht. Die Veröffentlichung via EGS und für PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S soll folgen.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung