Alex Kidd in Miracle World DX – Release-Termin und neuer Trailer

Mit „Alex Kidd in Miracle World DX“ werden Publisher Merge Games und Entwickler Jankenteam noch diesen Monat die Neuauflage des 1986 erschienen Jump ’n’ Run “Alex Kidd in Miracle World” für PC und Konsolen veröffentlichen. Während der ursprüngliche Release-Termin der 24. Juni 2021 war, wurde jetzt bekannt gegeben, dass das Spiel bereits am 22. Juni 2021 im digitalen Markt erhältlich sein wird. Ob die „Signature Edition“ des Spiels (siehe hier) auch früher erscheint, konnten wir nicht in Erfahrung bringen.

Mit der Veröffentlichung können Spieler mehr als drei Jahrzehnte nach dem Release auf dem SEGA Master System dann wieder in die bezaubernde Welt von Miracle World reisen. Diesmal auf PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Fans von Alex Kidd werden die bekannten Umgebungen aus dem Original wiedererkennen, umgewandelt und aufbereitet mit einem modernen Design. Zudem gibt es auch neue Gebiete zu entdecken.

Zusätzlich zu den Leveln und Inhalten des Originals, befördert „Alex Kidd in Miracle World DX“ die Hauptfigur in eine neue Zeit, mit Style, verbesserten Bosskämpfen und verschiedenen Modi. Auch neue Level finden ihren Weg ins Spiel, vergrößern die Hintergrundwelt des Originals und bringen eine neue Dimension zu Alex Kidd. Der Retro-Mode bringt die Nostalgie des Master Systems zurück und erlaubt es den Spielern, zu einer nachgebauten Version des ursprünglichen Grafikstils zu wechseln. Der neue Boss-Rush-Mode sorgt dagegen für schnellere Schere-Stein-Papier-Gefechte.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Hier findet ihr „Alex Kidd in Miracle World DX“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung